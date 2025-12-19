Olbernhau: Kleiner Grenzverkehr nach Tschechien rollt über neu gebaute Brücke

Olbernhau hat eine wichtige Grenzbrücke erneuert, die nun für den Verkehr freigegeben worden ist. Ein Behelf überbrückte die Bauzeit.

Der Ersatzneubau der Grenzbrücke über die Natzschung zwischen Olbernhau in Deutschland und dem tschechischen Brandov ist am Donnerstag für den Verkehr freigegeben worden. Als erstes Fahrzeuge überquerte ein Linienbus das Bauwerk. Die rund 10 Meter lange und rund 6,60 breite Brücke wurde seit Anfang April dieses Jahres errichtet. In das...