Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Marienberg
Olbernhau: Kleiner Grenzverkehr nach Tschechien rollt über neu gebaute Brücke
Von Kristian Hahn
Olbernhau hat eine wichtige Grenzbrücke erneuert, die nun für den Verkehr freigegeben worden ist. Ein Behelf überbrückte die Bauzeit.

Der Ersatzneubau der Grenzbrücke über die Natzschung zwischen Olbernhau in Deutschland und dem tschechischen Brandov ist am Donnerstag für den Verkehr freigegeben worden. Als erstes Fahrzeuge überquerte ein Linienbus das Bauwerk. Die rund 10 Meter lange und rund 6,60 breite Brücke wurde seit Anfang April dieses Jahres errichtet. In das...
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
10.11.2025
1 min.
Weihnachtsbaum gefällt, Eisbahnaufbau gestartet: Olbernhau bereitet sich auf Adventszeit vor
Countdown zum Olbernhauer Winterzauber: Parallel zum Fällen des Weihnachtsbaumes startete im Stadtzentrum der Aufbau der Olbernhauer Eisbahn.
Kristian Hahn
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
07.12.2025
1 min.
Hunderte Besucher erleben stimmungsvolle Bergparade in Olbernhau
Ein Bergaufzug mit mehr als 200 Trachtenträgern ist am Samstag einer der Höhepunkte des diesjährigen Olbernhauer Weihnachtsmarktes gewesen.
Kristian Hahn
