Olbernhau: Stadtgespräch blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Über das zu Ende gehende Jahr wird am Dienstag im Theater „Variabel“ in Olbernhau geredet.

Der Verein Tivoli Olbernhau lädt am Dienstag, 18. November, zum 130. Stadtgespräch „Geschichten vom Gelingen – ein Rückblick auf 2025“ ein. Die Veranstaltung findet im Theater „Variabel“ in Olbernhau ab 19 Uhr statt. „Wir begrüßen diesmal viele Gäste aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und freuen uns auf einen...