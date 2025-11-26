Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufgrund von Vandalismus war das WC am Rittergut zeitweise nicht nutzbar.
Aufgrund von Vandalismus war das WC am Rittergut zeitweise nicht nutzbar. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Im Vordergrund: die öffentliche Toilette des Ritterguts. Im Hintergrund: der am Freitag startende Weihnachtsmarkt.
Im Vordergrund: die öffentliche Toilette des Ritterguts. Im Hintergrund: der am Freitag startende Weihnachtsmarkt. Bild: Kristian Hahn
Immer wieder muss die Stadt teure Reparaturen vornehmen.
Immer wieder muss die Stadt teure Reparaturen vornehmen. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Auch ein Papierkorb wurde demoliert.
Auch ein Papierkorb wurde demoliert. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Aufgrund von Vandalismus war das WC am Rittergut zeitweise nicht nutzbar.
Aufgrund von Vandalismus war das WC am Rittergut zeitweise nicht nutzbar. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Im Vordergrund: die öffentliche Toilette des Ritterguts. Im Hintergrund: der am Freitag startende Weihnachtsmarkt.
Im Vordergrund: die öffentliche Toilette des Ritterguts. Im Hintergrund: der am Freitag startende Weihnachtsmarkt. Bild: Kristian Hahn
Immer wieder muss die Stadt teure Reparaturen vornehmen.
Immer wieder muss die Stadt teure Reparaturen vornehmen. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Auch ein Papierkorb wurde demoliert.
Auch ein Papierkorb wurde demoliert. Bild: Martin Geißler/Stadt Olbernhau
Marienberg
Olbernhau will mit Freiwilligen gegen Vandalismus im Rittergut vorgehen
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verstopfte Toilette, demolierter Papierkorb, abgetretener Wetterhahn: Immer wieder wird das Rittergut von Vandalen heimgesucht. Die Stadt will das nun stoppen, auf ungewöhnlichem Weg.

Warum sich die Situation Ende 2024 verschärft hat, kann niemand so genau sagen. Seit rund einem Jahr kommt es am Olbernhauer Rittergut verstärkt zu Vandalismus. Die Stadt will gegenhalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
04.10.2025
3 min.
Kunstwerk ins Erzgebirge geholt: 700 Kilo Eisen gegen Hass und Hetze
„No Hate“ – Kein Hass. Eine 700 Kilo schwere Eisenskulptur wurde in Olbernhau enthüllt.
Zum Tag der Deutschen Einheit wurde in Olbernhau eine Skulptur enthüllt. Das Werk vereint die Arbeiten von 71 Künstlern und ist weit mehr als ein schweres Statement.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel