Olbernhauer Radtour 2025: Vier Strecken, Hunderte Radler und eine Überraschung für alle Schulanfänger

Am 10. August startet die 29. Auflage der Olbernhauer Radtour. Die Veranstalter rechnen mit 800 bis 900 Teilnehmern. Und sie haben eine Bitte an die E-Bike-Fahrer.

Uwe Glöckner feiert am 10. August ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal geht der 70-Jährige bei der Olbernhauer Radtour an den Start. „Ich bin spät dazugekommen. Einfach, weil ich früher nicht so viel Rad gefahren bin“, sagt er. Jetzt strampelt der Olbernhauer im Jahr 1000 bis 1500 Kilometer. Dennoch radelt er vor dem 10. August noch ein...