Olbernhauer Sonntagswanderung führt nach Tschechien

Die Olbernhauer Sonntagswanderung führt am 7. September unter dem Motto „Auf zur Roten Grube (Cervena Jama)“ nach Tschechien. Los geht es 9 Uhr auf dem Parkplatz Saigerhütte Grünthal. Einzeln bzw. in Fahrgemeinschaft wird mit dem Pkw über Brandov nach Mikulovice zum Wanderparkplatz an der Vysina gefahren. Auf markierten und unmarkierten,...