Olbernhauer Stadtgespräch widmet sich der Energiewende: „Ideologie oder Notwendigkeit?“

Marienberg
Gast des Abends ist Jörg Heinicke, Gründer und Vorstand der Bürger-Energie-Genossenschaft Erzgebirge.
„Energiewende: Ideologie oder Notwendigkeit?“ heißt das Thema des nächsten Olbernhauer Stadtgesprächs. Das findet Dienstag, 7. Oktober, 19 Uhr im Theater „Variabel“ statt. Gast des Abends ist Jörg Heinicke. Als Gründer und Vorstand der Bürger-Energie-Genossenschaft Erzgebirge beschäftigt sich der Niederdorfer seit Jahren mit Pro und...
