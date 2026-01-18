Olbernhaus Bürgermeister zu Gast beim 131. Stadtgespräch

Marienberg
Unter dem Motto: „Zurückdenken und Vorausschauen“ möchte Jörg Klaffenbach auf Themen eingehen, die ihm wichtig sind – und mit dem Publikum ins Gespräch kommen.
Mit dem 131. Stadtgespräch startet der Tivoli-Verein am Dienstag, 20. Januar in das neue Jahr. Unter dem Titel „Ein Abend für unsere Stadt – Der Bürgermeister informiert“ ist Bürgermeister Jörg Klaffenbach ab 19 Uhr Gesprächsgast im städtischen Theater Variabel. Er möchte an dem Abend Zusammenhänge und Entwicklungen erläutern, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.