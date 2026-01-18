MENÜ
Bürgermeister Jörg Klaffenbach kommt zum nächsten Stadtgespräch.
Bürgermeister Jörg Klaffenbach kommt zum nächsten Stadtgespräch. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Olbernhaus Bürgermeister zu Gast beim 131. Stadtgespräch
Von Thomas Wittig
Unter dem Motto: „Zurückdenken und Vorausschauen“ möchte Jörg Klaffenbach auf Themen eingehen, die ihm wichtig sind – und mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Mit dem 131. Stadtgespräch startet der Tivoli-Verein am Dienstag, 20. Januar in das neue Jahr. Unter dem Titel „Ein Abend für unsere Stadt – Der Bürgermeister informiert“ ist Bürgermeister Jörg Klaffenbach ab 19 Uhr Gesprächsgast im städtischen Theater Variabel. Er möchte an dem Abend Zusammenhänge und Entwicklungen erläutern, die...
