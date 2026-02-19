Olympia in Cortina D’Ampezzo: Schon vor 70 Jahren ging diese Erzgebirgerin für Deutschland in die Loipe

Im Huthaus und später in der örtlichen Fleischerei sorgte Elfriede Spiegelhauer lange für das leibliche Wohl. Noch bekannter ist die 2013 verstorbene Pobershauerin aber für ihre Karriere im Wintersport.

Zeit, die Olympischen Winterspiele zu verfolgen, bleibt Jörg Spiegelhauer nicht. „Von halb vier morgens bis zum Abend haben wir voll zu tun, wir sind ja nur noch zu dritt in unserem Geschäft", erklärt der Fleischermeister aus Pobershau, an dem das sportliche Highlight in Italien dennoch nicht spurlos vorbeigeht. Schließlich hat in Cortina...