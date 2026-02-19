MENÜ
  • Olympia in Cortina D’Ampezzo: Schon vor 70 Jahren ging diese Erzgebirgerin für Deutschland in die Loipe

In seiner Fleischerei präsentiert Jörg Spiegelhauer (links) dem Hobby-Historiker Joachim Zacher das Olympia-Diplom, das seine Großmutter Elfriede Uhlig 1956 in Cortina erhielt.
In seiner Fleischerei präsentiert Jörg Spiegelhauer (links) dem Hobby-Historiker Joachim Zacher das Olympia-Diplom, das seine Großmutter Elfriede Uhlig 1956 in Cortina erhielt. Bild: Andreas Bauer
Inspiriert und motiviert wurde Elfriede Uhlig (Foto) von ihrer Schwester Helene, die ebenfalls DDR-Meisterin im Langlauf wurde.
Inspiriert und motiviert wurde Elfriede Uhlig (Foto) von ihrer Schwester Helene, die ebenfalls DDR-Meisterin im Langlauf wurde. Bild: Andreas Bauer
Die Ehrenbürger-Urkunde, die Elfriede Spiegelhauer 1964 für ihre sportlichen Erfolge erhielt, hängt heute noch in der Fleischerei.
Die Ehrenbürger-Urkunde, die Elfriede Spiegelhauer 1964 für ihre sportlichen Erfolge erhielt, hängt heute noch in der Fleischerei. Bild: Andreas Bauer
Dieses Foto von Elfriede Spiegelhauer (links) und ihren Teamkolleginnen wurde während einer ihrer drei Olympia-Reisen aufgenommen.
Dieses Foto von Elfriede Spiegelhauer (links) und ihren Teamkolleginnen wurde während einer ihrer drei Olympia-Reisen aufgenommen. Bild: Andreas Bauer
Von 1967 bis 1977 bewirteten Elfriede Spiegelhauer und ihr Mann Günter die Gäste im „Huthaus zum Molchner Stollen“.
Von 1967 bis 1977 bewirteten Elfriede Spiegelhauer und ihr Mann Günter die Gäste im „Huthaus zum Molchner Stollen“. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Olympia in Cortina D’Ampezzo: Schon vor 70 Jahren ging diese Erzgebirgerin für Deutschland in die Loipe
Von Andreas Bauer
Im Huthaus und später in der örtlichen Fleischerei sorgte Elfriede Spiegelhauer lange für das leibliche Wohl. Noch bekannter ist die 2013 verstorbene Pobershauerin aber für ihre Karriere im Wintersport.

Zeit, die Olympischen Winterspiele zu verfolgen, bleibt Jörg Spiegelhauer nicht. „Von halb vier morgens bis zum Abend haben wir voll zu tun, wir sind ja nur noch zu dritt in unserem Geschäft“, erklärt der Fleischermeister aus Pobershau, an dem das sportliche Highlight in Italien dennoch nicht spurlos vorbeigeht. Schließlich hat in Cortina...
