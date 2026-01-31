MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Verein Rock auf dem Berg hatte Elvis mitgebracht.
Der Verein Rock auf dem Berg hatte Elvis mitgebracht. Bild: Kristian Hahn
Aliens waren mit ihrem Ufo auf Einladung des Pobershauer Karnevalvereins gelandet.
Aliens waren mit ihrem Ufo auf Einladung des Pobershauer Karnevalvereins gelandet. Bild: Kristian Hahn
Der Verein Rock auf dem Berg hatte Elvis mitgebracht.
Der Verein Rock auf dem Berg hatte Elvis mitgebracht. Bild: Kristian Hahn
Aliens waren mit ihrem Ufo auf Einladung des Pobershauer Karnevalvereins gelandet.
Aliens waren mit ihrem Ufo auf Einladung des Pobershauer Karnevalvereins gelandet. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Ort im Erzgebirge außer Rand und Band: Skifasching begeistert Hunderte
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Pobershau ist am Wochenende Skifasching gefeiert worden. Mehr als 300 Zuschauer ließen sich das Spektakel nicht entgehen und feierten ein wahres Feuerwerk der Kreativität.

Dass es keine zwei Meter Neuschnee braucht, um einen Skifasching zu feiern, haben die Ehrenamtlichen der Sektion Ski des TSV Pobershau am Samstag bewiesen. Da auf dem Skihang nur wenig Naturschnee lag und die Schneekanonen nicht angeworfen werden konnten, tauschten viele der Akteure die Bretter gegen Stiefel und eroberten den Hang zu Fuß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
17:03 Uhr
5 min.
Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA
Irans Außenminister Araghtschi will sich einem Bericht zufolge mit dem US-Sondergesandten Witkoff treffen. (Archivbild)
Was plant US-Präsident Trump mit dem Iran? Nach Drohungen solle nun wieder die Diplomatie das Wort haben - heißt es aus Teheran.
30.01.2026
3 min.
Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund.
Während hier noch Winterzauber mit Glühwein und Bratwurst gefeiert wird, starten andernorts die ersten Narren in die Saison. Wo es am Wochenende richtig rundgeht.
Joseph Wenzel
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22.01.2026
1 min.
Winterwanderung durchs Erzgebirge mit musikalischer Überraschung
Am 7. Februar können in Pobershau die Wanderschuhe geschnürt werden.
Karl Kraus führt eine Wanderung von der Böttcherfabrik in Pobershau zur Gaststätte „Rätzens Brettmühle“. Was die Teilnehmer erwartet.
Holk Dohle
Mehr Artikel