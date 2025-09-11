Ort im Erzgebirge feiert Erntefest mit Traktoren-Rundfahrt und historischen Erntetechniken

Der Dorfverein Lauta lädt zum Erntefest. Besucher erleben, wie es früher in der Landwirtschaft zuging. Historische Maschinen und frische Kartoffelgerichte stehen im Mittelpunkt.

Der Dorfverein Lauta lädt am Samstag zum Erntefest. Die 19. Auflage der Veranstaltung steht unter dem Motto „Historische Landwirtschaft“ und beinhaltet wie gewohnt ein Traktorentreffen und Vorführungen historischer Erntetechniken. Ort des Geschehens ist das Gelände am Pferdegöpel. Der Dorfverein Lauta lädt am Samstag zum Erntefest. Die 19. Auflage der Veranstaltung steht unter dem Motto „Historische Landwirtschaft“ und beinhaltet wie gewohnt ein Traktorentreffen und Vorführungen historischer Erntetechniken. Ort des Geschehens ist das Gelände am Pferdegöpel.