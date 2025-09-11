Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hartmut Gärtner, Kai Haase und Rüdiger Partzsch, Edwin-Arthur Schaarschmidt, Gottfried Wendrock und Lothar Fritzsche (v. l.) präsentieren historische Erntetechnik.
Hartmut Gärtner, Kai Haase und Rüdiger Partzsch, Edwin-Arthur Schaarschmidt, Gottfried Wendrock und Lothar Fritzsche (v. l.) präsentieren historische Erntetechnik. Bild: Jan Görner
Hartmut Gärtner, Kai Haase und Rüdiger Partzsch, Edwin-Arthur Schaarschmidt, Gottfried Wendrock und Lothar Fritzsche (v. l.) präsentieren historische Erntetechnik.
Hartmut Gärtner, Kai Haase und Rüdiger Partzsch, Edwin-Arthur Schaarschmidt, Gottfried Wendrock und Lothar Fritzsche (v. l.) präsentieren historische Erntetechnik. Bild: Jan Görner
Marienberg
Ort im Erzgebirge feiert Erntefest mit Traktoren-Rundfahrt und historischen Erntetechniken
Von Jan Görner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Dorfverein Lauta lädt zum Erntefest. Besucher erleben, wie es früher in der Landwirtschaft zuging. Historische Maschinen und frische Kartoffelgerichte stehen im Mittelpunkt.

Der Dorfverein Lauta lädt am Samstag zum Erntefest. Die 19. Auflage der Veranstaltung steht unter dem Motto „Historische Landwirtschaft“ und beinhaltet wie gewohnt ein Traktorentreffen und Vorführungen historischer Erntetechniken. Ort des Geschehens ist das Gelände am Pferdegöpel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.06.2025
2 min.
Erzgebirge: Mit dem Wartburg zur Oldtimerschau
Lothar Fritzsche mit seinem Wartburg und Wohnanhänger vor dem Pferdegöpel in Lauta.
Am Pfingstsamstag kommen wieder die Oldtimer nach Lauta. Mit dabei ist auch ein Wartburg 1.3 samt Wohnanhänger.
Jan Görner
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
18.07.2025
2 min.
Bombe, Ball, Bergwerk – Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los
Die Crubbits werden am Samstag den Lautaer Sommernachtsball rocken.
Ob Lesung mit einem explosiven Titel oder Einblicke in die Unterwelt des Erzgebirges: In der Region finden an den freien Tagen spannende Veranstaltungen statt.
Joseph Wenzel
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
Mehr Artikel