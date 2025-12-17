Ortsdurchfahrt Blumenau: Verkehr kann wieder rollen

Die Bauarbeiten auf der 2,5 Kilometer langen Strecke sind beendet. Nun wurde die Hauptstraße feierlich freigegeben. Doch unter die Freude mischte sich auch Kritik.

Es sei wie im Märchen, findet Olbernhaus Bürgermeister Jörg Klaffenbach. „Letztlich gibt es ein Happy End.“ Also ein glückliches Ende. Drei Bürgermeister haben sich in den letzten Jahrzehnten für die Erneuerung der Hauptstraße im Ortsteil Blumenau eingesetzt. Nun ist es Klaffenbach, der die 2,5 Kilometer lange Strecke gemeinsam mit...