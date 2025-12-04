Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei

Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf.
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Das Erzgebirgsensemble Aue und zahlreiche Mitwirkende laden am Wochenende zu fünf Veranstaltungen der Erzgebirgsweihnacht 2025 ins Kulturhaus Aue ein.
Das Erzgebirgsensemble Aue und zahlreiche Mitwirkende laden am Wochenende zu fünf Veranstaltungen der Erzgebirgsweihnacht 2025 ins Kulturhaus Aue ein. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Musiker des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema sind am Sonntag in Thalheim zu erleben.
Musiker des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema sind am Sonntag in Thalheim zu erleben. Bild: Ramona Schwabe
In Zschopau muss sich der Weihnachtsmann sputen. Ihm bleibt nur ein Wochenende, um die Kinder zu beschenken.
In Zschopau muss sich der Weihnachtsmann sputen. Ihm bleibt nur ein Wochenende, um die Kinder zu beschenken. Bild: Nick Bauer/Stadtverwaltung/Archiv
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf.
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Das Erzgebirgsensemble Aue und zahlreiche Mitwirkende laden am Wochenende zu fünf Veranstaltungen der Erzgebirgsweihnacht 2025 ins Kulturhaus Aue ein.
Das Erzgebirgsensemble Aue und zahlreiche Mitwirkende laden am Wochenende zu fünf Veranstaltungen der Erzgebirgsweihnacht 2025 ins Kulturhaus Aue ein. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Musiker des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema sind am Sonntag in Thalheim zu erleben.
Musiker des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema sind am Sonntag in Thalheim zu erleben. Bild: Ramona Schwabe
In Zschopau muss sich der Weihnachtsmann sputen. Ihm bleibt nur ein Wochenende, um die Kinder zu beschenken.
In Zschopau muss sich der Weihnachtsmann sputen. Ihm bleibt nur ein Wochenende, um die Kinder zu beschenken. Bild: Nick Bauer/Stadtverwaltung/Archiv
Marienberg
Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei
Von unseren Reporterinnen und Reportern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Einige Märkte in der Region öffnen nur am kommenden Wochenende ihre Türen. Doch auch wer auf Weihnachtstrubel gerade keinen Bock hat, kommt auf seine Kosten.

Weihnachtstraditionen bestimmen auch am zweiten Adventwochenende den Veranstaltungskalender im Erzgebirge. „Freie Presse“ hat sechs Tipps für die freien Tage parat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
20.11.2025
3 min.
Reise mit dem Ural-Gespann, Herbstleuchten, Pink-Floyd-Hits: Fünf Wochenendtipps fürs Erzgebirge
Gebrochene Stoßdämpfer im Nirgendwo. Fünf Künstler aus Halle gingen im September 2014 auf eine abenteuerliche Reise. Sie berichten davon am Sonntag in Olbernhau.
Party in Stollberg, Reisebericht in Olbernhau, Fahrtage in Eibenstock – auch jetzt, wo es wieder schnell dunkel wird, können die Erzgebirger und ihre Gäste so einiges erleben. Eine Auswahl.
unseren Redakteuren
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
07.11.2025
3 min.
„Gestört aber geil“ im Erzgebirge: Was demnächst in der Festhalle in Annaberg abgeht
Das DJ-Duo „Gestört aber geil“ legt am 5. Dezember in der Festhalle in Annaberg auf.
Nach verhaltenem Start nimmt das Partygeschehen in der Halle wieder Fahrt auf. Legendäre Rocksongs gibt es dabei ebenso auf die Ohren wie Schlager. Und ein bekanntes DJ-Duo mischt auch mit.
Antje Flath
Mehr Artikel