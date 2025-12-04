Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei

Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Einige Märkte in der Region öffnen nur am kommenden Wochenende ihre Türen. Doch auch wer auf Weihnachtstrubel gerade keinen Bock hat, kommt auf seine Kosten.

Weihnachtstraditionen bestimmen auch am zweiten Adventwochenende den Veranstaltungskalender im Erzgebirge. „Freie Presse" hat sechs Tipps für die freien Tage parat.