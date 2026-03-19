Pockauer baut Event-Location für Schlagerstars: So sieht es hinter den Kulissen aus

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Thomas Reichel bei der Arbeit: Beim Konzert von Monika Martin am Sonntag in der Stadthalle Marienberg hatte der Pockauer eines der seltenen Heimspiele. Normalerweise ist er mit den Künstlern europaweit unterwegs.
Thomas Reichel bei der Arbeit: Beim Konzert von Monika Martin am Sonntag in der Stadthalle Marienberg hatte der Pockauer eines der seltenen Heimspiele. Normalerweise ist er mit den Künstlern europaweit unterwegs. Foto: Kristian Hahn
Monika Martin gehört zu den Schlagerstars, für die Thomas Reichel mit seiner Firma Bühnenbilder entwirft und bei Konzerten für beste Akustik sorgt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch mit Heino zusammen.
Monika Martin gehört zu den Schlagerstars, für die Thomas Reichel mit seiner Firma Bühnenbilder entwirft und bei Konzerten für beste Akustik sorgt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch mit Heino zusammen. Foto: Kristian Hahn
Die Neugestaltung der Fassade der künftigen Event-Location in Pockau gestaltet sich aufwendiger als erwartet. Das wurde aber erst deutlich, als der Eingriff in die bestehende Substanz erfolgte.
Die Neugestaltung der Fassade der künftigen Event-Location in Pockau gestaltet sich aufwendiger als erwartet. Das wurde aber erst deutlich, als der Eingriff in die bestehende Substanz erfolgte. Foto: Kristian Hahn
Im bereits fertiggestellten, großzügigen Bürotrakt im Erdgeschoss des „Messtreffs“ bespricht Thomas Reichel mit seinem Mitarbeiter Fabian Klawe (l.) die Planung einer Veranstaltung.
Im bereits fertiggestellten, großzügigen Bürotrakt im Erdgeschoss des „Messtreffs“ bespricht Thomas Reichel mit seinem Mitarbeiter Fabian Klawe (l.) die Planung einer Veranstaltung. Foto: Kristian Hahn
Blick in den künftigen Konzertsaal des „Messtreffs“ in Pockau. In Kürze soll hier der Estrich eingebaut werden. Rechts an den Saal angrenzend befindet sich ein großzügiger Cateringbereich im Bau.
Blick in den künftigen Konzertsaal des „Messtreffs“ in Pockau. In Kürze soll hier der Estrich eingebaut werden. Rechts an den Saal angrenzend befindet sich ein großzügiger Cateringbereich im Bau. Foto: Kristian Hahn
Die Laderampe unmittelbar neben dem Bühnenbereich, an der sechs Lkw andocken können, ist einsatzbereit. Mittels einer Hubbühne kann die Technik direkt vom im Erdgeschoss nach oben gefahren werden.
Die Laderampe unmittelbar neben dem Bühnenbereich, an der sechs Lkw andocken können, ist einsatzbereit. Mittels einer Hubbühne kann die Technik direkt vom im Erdgeschoss nach oben gefahren werden. Foto: Kristian Hahn
Thomas Reichel bei der Arbeit: Beim Konzert von Monika Martin am Sonntag in der Stadthalle Marienberg hatte der Pockauer eines der seltenen Heimspiele. Normalerweise ist er mit den Künstlern europaweit unterwegs.
Thomas Reichel bei der Arbeit: Beim Konzert von Monika Martin am Sonntag in der Stadthalle Marienberg hatte der Pockauer eines der seltenen Heimspiele. Normalerweise ist er mit den Künstlern europaweit unterwegs. Foto: Kristian Hahn
Monika Martin gehört zu den Schlagerstars, für die Thomas Reichel mit seiner Firma Bühnenbilder entwirft und bei Konzerten für beste Akustik sorgt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch mit Heino zusammen.
Monika Martin gehört zu den Schlagerstars, für die Thomas Reichel mit seiner Firma Bühnenbilder entwirft und bei Konzerten für beste Akustik sorgt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch mit Heino zusammen. Foto: Kristian Hahn
Die Neugestaltung der Fassade der künftigen Event-Location in Pockau gestaltet sich aufwendiger als erwartet. Das wurde aber erst deutlich, als der Eingriff in die bestehende Substanz erfolgte.
Die Neugestaltung der Fassade der künftigen Event-Location in Pockau gestaltet sich aufwendiger als erwartet. Das wurde aber erst deutlich, als der Eingriff in die bestehende Substanz erfolgte. Foto: Kristian Hahn
Im bereits fertiggestellten, großzügigen Bürotrakt im Erdgeschoss des „Messtreffs“ bespricht Thomas Reichel mit seinem Mitarbeiter Fabian Klawe (l.) die Planung einer Veranstaltung.
Im bereits fertiggestellten, großzügigen Bürotrakt im Erdgeschoss des „Messtreffs“ bespricht Thomas Reichel mit seinem Mitarbeiter Fabian Klawe (l.) die Planung einer Veranstaltung. Foto: Kristian Hahn
Blick in den künftigen Konzertsaal des „Messtreffs“ in Pockau. In Kürze soll hier der Estrich eingebaut werden. Rechts an den Saal angrenzend befindet sich ein großzügiger Cateringbereich im Bau.
Blick in den künftigen Konzertsaal des „Messtreffs“ in Pockau. In Kürze soll hier der Estrich eingebaut werden. Rechts an den Saal angrenzend befindet sich ein großzügiger Cateringbereich im Bau. Foto: Kristian Hahn
Die Laderampe unmittelbar neben dem Bühnenbereich, an der sechs Lkw andocken können, ist einsatzbereit. Mittels einer Hubbühne kann die Technik direkt vom im Erdgeschoss nach oben gefahren werden.
Die Laderampe unmittelbar neben dem Bühnenbereich, an der sechs Lkw andocken können, ist einsatzbereit. Mittels einer Hubbühne kann die Technik direkt vom im Erdgeschoss nach oben gefahren werden. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Pockauer baut Event-Location für Schlagerstars: So sieht es hinter den Kulissen aus
Redakteur
Von Thomas Wittig
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Während Heino, Andy Borg oder Semino Rossi auf der Bühne stehen, zieht Thomas Reichel im Hintergrund die Fäden. In Pockau entsteht dafür seit 2023 eine Eventhalle, in der künftig alle Tourneen starten sollen.

Heino, Andy Borg, die Amigos, Semino Rossi oder Monika Martin sind nur einige der Schlagerstars, für die Thomas Reichel arbeitet. Der Pockauer schnürt für die Künstler Rundum-Sorglos-Pakete. Er konzipiert ihre Tourneen von Grund auf. Dazu gehören die Planung sowie der Bau von Bühnenbildern ebenso wie die Auswahl und Programmierung der Licht-...
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