Pockauer baut Event-Location für Schlagerstars: So sieht es hinter den Kulissen aus

Marienberg
Während Heino, Andy Borg oder Semino Rossi auf der Bühne stehen, zieht Thomas Reichel im Hintergrund die Fäden. In Pockau entsteht dafür seit 2023 eine Eventhalle, in der künftig alle Tourneen starten sollen.
Heino, Andy Borg, die Amigos, Semino Rossi oder Monika Martin sind nur einige der Schlagerstars, für die Thomas Reichel arbeitet. Der Pockauer schnürt für die Künstler Rundum-Sorglos-Pakete. Er konzipiert ihre Tourneen von Grund auf. Dazu gehören die Planung sowie der Bau von Bühnenbildern ebenso wie die Auswahl und Programmierung der Licht-...
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