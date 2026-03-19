Pockauer baut Event-Location für Schlagerstars: So sieht es hinter den Kulissen aus

Thomas Reichel bei der Arbeit: Beim Konzert von Monika Martin am Sonntag in der Stadthalle Marienberg hatte der Pockauer eines der seltenen Heimspiele. Normalerweise ist er mit den Künstlern europaweit unterwegs. Foto: Kristian Hahn

Monika Martin gehört zu den Schlagerstars, für die Thomas Reichel mit seiner Firma Bühnenbilder entwirft und bei Konzerten für beste Akustik sorgt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch mit Heino zusammen. Foto: Kristian Hahn

Die Neugestaltung der Fassade der künftigen Event-Location in Pockau gestaltet sich aufwendiger als erwartet. Das wurde aber erst deutlich, als der Eingriff in die bestehende Substanz erfolgte. Foto: Kristian Hahn

Im bereits fertiggestellten, großzügigen Bürotrakt im Erdgeschoss des „Messtreffs“ bespricht Thomas Reichel mit seinem Mitarbeiter Fabian Klawe (l.) die Planung einer Veranstaltung. Foto: Kristian Hahn

Blick in den künftigen Konzertsaal des „Messtreffs“ in Pockau. In Kürze soll hier der Estrich eingebaut werden. Rechts an den Saal angrenzend befindet sich ein großzügiger Cateringbereich im Bau. Foto: Kristian Hahn