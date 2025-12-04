Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marienberg
Pockauer Modellbahner starten in Ausstellungssaison
Von Jan Görner
In und an der Amtsfischerei findet am Samstag ein Weihnachtsmarkt statt. Mehrere Vereine sind mit der Organisation beschäftigt.

In und an der Pockauer Amtsfischerei findet am Samstag, 6. Dezember, ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Organisiert wird die Veranstaltung von den Schnitzern, den Klöpplerinnen, den Heimat- und Wanderfreunden sowie vom Modelleisenbahnclub „Flöhatalbahn“ Pockau. Beginn ist 13 Uhr.
