Polizeieinsatz im „Tivoli“ Olbernhau: Gegen Eigentümer des Hauses wird nicht ermittelt

Bei der Durchsuchung des Gebäudes Mitte Januar lag der Verdacht der Drogenkriminalität vor. Was hat die Polizei gefunden?

Bei der Durchsuchung des ehemaligen Konzert- und Ballhauses „Tivoli" in Olbernhau wurden weder Personen angetroffen noch Beweismittel aufgefunden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz auf „Freie Presse"-Anfrage mit. Der Einsatz am 14. Januar war wegen des Verdachts der Drogenkriminalität erfolgt, hieß es damals. Zudem bestätigt die...