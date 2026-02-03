MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Durchsuchung des „Tivoli“ am 14. Januar hatte für Aufsehen gesorgt.
Die Durchsuchung des „Tivoli“ am 14. Januar hatte für Aufsehen gesorgt. Bild: Kristian Hahn
Die Durchsuchung des „Tivoli“ am 14. Januar hatte für Aufsehen gesorgt.
Die Durchsuchung des „Tivoli“ am 14. Januar hatte für Aufsehen gesorgt. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Polizeieinsatz im „Tivoli“ Olbernhau: Gegen Eigentümer des Hauses wird nicht ermittelt
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Durchsuchung des Gebäudes Mitte Januar lag der Verdacht der Drogenkriminalität vor. Was hat die Polizei gefunden?

Bei der Durchsuchung des ehemaligen Konzert- und Ballhauses „Tivoli“ in Olbernhau wurden weder Personen angetroffen noch Beweismittel aufgefunden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz auf „Freie Presse“-Anfrage mit. Der Einsatz am 14. Januar war wegen des Verdachts der Drogenkriminalität erfolgt, hieß es damals. Zudem bestätigt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
14.01.2026
2 min.
Verdacht auf Drogenkriminalität: Polizei durchsucht Tivoli Olbernhau
Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz.
Am Mittwochmorgen hatten sich mehrere Beamte Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Was bisher dazu bekannt ist.
Kristian Hahn, Joseph Wenzel, Thomas Wittig
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
23.01.2026
2 min.
Böller-Vorfall in Hainichen: Das sagt die Polizei
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in Hainichen.
Zwei Kinder sollen mit einem Böller nach einem Mädchen geworfen haben. Das wird als Versuch der gefährlichen Körperverletzung gewertet. Die Polizei sucht Zeugen.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel