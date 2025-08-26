Polizeikontrolle im Erzgebirge: Alkoholfahne verrät Autofahrer

Als die Polizei am Montagvormittag in Olbernhau einen Suzuki anhielt, nahmen sie Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Seinen Führerschein wohl erst einmal los ist der Fahrer eines Suzuki. Der Grund: Der Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz hat eine Polizeistreife am Montagvormittag auf der Thomas-Mann-Straße in Olbernhau eine allgemeine Verkehrskontrolle vorgenommen. Als die Beamten gegen 10.20 Uhr den...