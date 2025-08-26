Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille.
Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille. Bild: Symbolfoto: dpa
Marienberg
Polizeikontrolle im Erzgebirge: Alkoholfahne verrät Autofahrer
Redakteur
Von Holk Dohle
Als die Polizei am Montagvormittag in Olbernhau einen Suzuki anhielt, nahmen sie Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Seinen Führerschein wohl erst einmal los ist der Fahrer eines Suzuki. Der Grund: Der Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz hat eine Polizeistreife am Montagvormittag auf der Thomas-Mann-Straße in Olbernhau eine allgemeine Verkehrskontrolle vorgenommen. Als die Beamten gegen 10.20 Uhr den...
