Polizisten stellen im Erzgebirge mutmaßlichen Einbrecher

Marienberg
Ein Anwohner hatte zunächst in Olbernhau gesehen, wie ein Mann in ein Haus einbrach. Dann rückte die Polizei an.
Polizisten haben am Sonntagabend in der Blumenauer Straße in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Ein Anwohner hatte ein lautes Geräusch wahrgenommen und sah, wie ein Mann in ein leerstehendes Einfamilienhaus einbrach. Daraufhin verständigte er die Polizei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.