Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hat in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt.
Die Polizei hat in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei hat in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt.
Die Polizei hat in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Marienberg
Polizisten stellen im Erzgebirge mutmaßlichen Einbrecher
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Anwohner hatte zunächst in Olbernhau gesehen, wie ein Mann in ein Haus einbrach. Dann rückte die Polizei an.

Polizisten haben am Sonntagabend in der Blumenauer Straße in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Ein Anwohner hatte ein lautes Geräusch wahrgenommen und sah, wie ein Mann in ein leerstehendes Einfamilienhaus einbrach. Daraufhin verständigte er die Polizei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
28.10.2025
1 min.
Einkaufsmarkt im Erzgebirge mit Graffiti beschmiert
Ein Einkaufsmarkt in Olbernhau ist mit Graffiti beschmiert worden.
Die Polizei ermittelt in dem Olbernhauer Fall wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.
Babette Zaumseil
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
14.09.2025
1 min.
Chemnitz: Frau beobachtet mutmaßlichen Buntmetalldieb
Die Polizei hat in Chemnitz einen mutmaßlichen Buntmetalldieb gestellt.
Die Zeugin informierte die Polizei, die den 30-Jährigen wenig später stellen konnte.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel