Polizisten stellen im Erzgebirge mutmaßlichen Einbrecher

Ein Anwohner hatte zunächst in Olbernhau gesehen, wie ein Mann in ein Haus einbrach. Dann rückte die Polizei an.

Polizisten haben am Sonntagabend in der Blumenauer Straße in Olbernhau einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Ein Anwohner hatte ein lautes Geräusch wahrgenommen und sah, wie ein Mann in ein leerstehendes Einfamilienhaus einbrach. Daraufhin verständigte er die Polizei.