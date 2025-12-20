Popstar Clueso tritt überraschend in Seiffener Brache auf

Marienberg
Clueso ist einer der erfolgreichsten deutschen Popstars. Für ein spontanes Konzert hat er sich nun einen ganz besonderen Seiffener Ort ausgesucht, und zwar einen Lost Place.
Es ist ein Geheimkonzert, nur wenige wissen davon. Die Location: das ehemalige Seiffener Erlebnisbad. Also jener Ort, der als Lost Place gilt. Aber auch jener Ort, der inzwischen wiederbelebt wird. Auf der Bühne: Popstar Clueso.
