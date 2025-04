Post-Posse in Olbernhau: Wo ist der Briefkasten?

Plötzlich war er weg: der Briefkasten. Olbernhauer, die in der Innenstadt ihre Schreiben einwerfen wollten, mussten in den vergangenen Tagen auf die Suche gehen.

Als Frank Lehmann vor wenigen Tagen in Olbernhau einen Brief einwerfen wollte, staunte er nicht schlecht. Dort, wo er und seine Frau immer die Schreiben loswurden, hing plötzlich kein Briefkasten mehr. Stattdessen fanden sie an der Albertstraße gähnende Leere vor.