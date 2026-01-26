Prozess: Familienvater aus dem Erzgebirge missbraucht seine eigene fünfjährige Tochter

Sie ist ein Kleinkind, als ihr leiblicher Vater sie sexuell missbraucht. Er streitet später alles ab, liefert im Zuge der Ermittlungen jedoch den entscheidenden Beweis.

Der Angeklagte kann nicht klar denken. Das sagt er selbst über sich. Sein Anwalt spricht von Verdrängung. Zu schlimm ist das, was er seiner eigenen Tochter angetan hat. So schlimm, dass sein Verstand damit offenbar nicht klarkommt.