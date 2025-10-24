Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Prozess wirft Fragen auf: Hat ein Familienvater aus dem Erzgebirge seinen Stiefsohn tatsächlich missbraucht?

Der Angeklagte stritt vor Gericht die Vorwürfe ab. Rechts: sein Verteidiger Norman Sgumin.
Der Angeklagte stritt vor Gericht die Vorwürfe ab. Rechts: sein Verteidiger Norman Sgumin.
Marienberg
Prozess wirft Fragen auf: Hat ein Familienvater aus dem Erzgebirge seinen Stiefsohn tatsächlich missbraucht?
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Mama, du hast jetzt einen Joker.“ Es ist dieser Satz, der während der Verhandlung im Amtsgericht Marienberg erhebliche Zweifel auslöste und zu einem unerwarteten Ausgang führte.

Eines macht der Richter gleich zu Beginn der Verhandlung im Amtsgericht Marienberg unmissverständlich klar: Er werde an diesem Tag die Wahrheit herausfinden, das sei sein erklärtes Ziel. Die Ansage hat einen Grund: Denn es geht um nichts weniger als die Frage, ob der Angeklagte aus dem Erzgebirge seinen Stiefsohn sexuell missbraucht hat oder ob...
