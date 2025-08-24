Reitzenhain feiert die Flöhatalbahn: Die Geschichte des Grenzbahnhofs lebt für ein Wochenende wieder auf

Reitzenhain hat am Wochenende 150 Jahre Flöhatalbahn gefeiert und dabei einen Besucheransturm erlebt. Führungen, Musik und Ausstellungen machten das Jubiläum zu einem besonderen Ereignis.

Wo früher Dampfloks schnauften, drängten sich am Wochenende hunderte Besucher durchs Festzelt: Der kleine Ort erinnerte an die Eröffnung der Bahnstrecke im Jahr 1875 und zeigte zugleich, wie viel Begeisterung Eisenbahn-Geschichte noch heute auslösen kann.