Reitzenhain: Moldauer wegen unerlaubten Aufenthalts verhaftet

Die Bundespolizei Chemnitz hat am Mittwoch zehn Personen in einem Kleintransporter mit moldauischem Kennzeichen in Reitzenhain kontrolliert. Gegen einen 42-jährigen Moldauer lag seit dem 3. November 2020 ein Strafvollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Hof vor. Darin war er wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Geldstrafe in Höhe von 1350...