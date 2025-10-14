Rekordspäter Hitzetag und erste Fröste: So wechselhaft war der September 2025 im Erzgebirge

Nach vielen zu trockenen Monaten brachte der September 2025 wieder mehr Niederschlag. Zwischen sommerlicher Hitze und herbstlicher Kühle zeigte sich das Erzgebirgswetter in seiner ganzen Bandbreite.

Der September 2025 hat sich als typischer Übergangsmonat gezeigt: mal spätsommerlich warm, mal schon herbstlich kühl. Nach einem ruhigen Beginn zog am 2. September eine kräftige Gewitterfront über die Region, die mit stürmischem Regen für Abkühlung sorgte. In den Tagen danach stabilisierte sich das Wetter, häufig zeigte sich die Sonne und...