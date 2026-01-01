Roland Kaiser, Wanderfestival, Sächsischer Familientag: Darauf freut sich das Erzgebirge 2026

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg.
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Am 5. Juni 2026 beginnt die Annaberger Kät. Das Foto entstand im vergangenen Jahr.
Am 5. Juni 2026 beginnt die Annaberger Kät. Das Foto entstand im vergangenen Jahr. Bild: Helene Schröer/Archiv
Zum Bergstreittag 2026 in Schneeberg starten die Feiern zum 555. Geburtstag der Bergstadt.
Zum Bergstreittag 2026 in Schneeberg starten die Feiern zum 555. Geburtstag der Bergstadt. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Wanderer aus ganz Europa werden nächstes Jahr in Oberwiesenthal erwartet. Die genießen dann auch solche Ausblicke auf den Kurort.
Wanderer aus ganz Europa werden nächstes Jahr in Oberwiesenthal erwartet. Die genießen dann auch solche Ausblicke auf den Kurort. Bild: Kjell Riedel/Archiv
FCE-Fans und Verein feiern im neuen Jahr einen besonderen Geburtstag.
FCE-Fans und Verein feiern im neuen Jahr einen besonderen Geburtstag. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg.
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Am 5. Juni 2026 beginnt die Annaberger Kät. Das Foto entstand im vergangenen Jahr.
Am 5. Juni 2026 beginnt die Annaberger Kät. Das Foto entstand im vergangenen Jahr. Bild: Helene Schröer/Archiv
Zum Bergstreittag 2026 in Schneeberg starten die Feiern zum 555. Geburtstag der Bergstadt.
Zum Bergstreittag 2026 in Schneeberg starten die Feiern zum 555. Geburtstag der Bergstadt. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Wanderer aus ganz Europa werden nächstes Jahr in Oberwiesenthal erwartet. Die genießen dann auch solche Ausblicke auf den Kurort.
Wanderer aus ganz Europa werden nächstes Jahr in Oberwiesenthal erwartet. Die genießen dann auch solche Ausblicke auf den Kurort. Bild: Kjell Riedel/Archiv
FCE-Fans und Verein feiern im neuen Jahr einen besonderen Geburtstag.
FCE-Fans und Verein feiern im neuen Jahr einen besonderen Geburtstag. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Marienberg
Roland Kaiser, Wanderfestival, Sächsischer Familientag: Darauf freut sich das Erzgebirge 2026
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Erzgebirge im Festfieber: von besonderen Jubiläen bis zu internationalen Events. 2026 wird ein Jahr der Highlights. Welche Veranstaltungen sollten sich die Erzgebirger nicht entgehen lassen?

Schon Pläne für das neue Jahr geschmiedet? 2026 bietet im Erzgebirge viele Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Die „Freie Presse“ nennt mehrere Höhepunkte, die man nicht verpassen sollte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Antonio Rüdigers Weihnachtsreise nach Sierra Leone
Antonio Rüdiger besuchte in der Weihnachtspause Sierra Leone, hier eine Schule in Freetown.
Antonio Rüdiger engagiert sich schon länger für Menschen in Sierra Leone. Während der Winterpause reist der Fußballprofi erneut nach Westafrika - und zum ersten Mal in die Heimatregion seiner Mutter.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
28.12.2025
5 min.
2025 verstorben: Von wem das Erzgebirge dieses Jahr Abschied nehmen musste
Wir mussten Abschied nehmen (im Uhrzeigersinn von oben links): Gerda Agten, Herbert Ischt, Traute Gruner und Andreas Roscher.
Diese Erzgebirger hinterlassen ein Erbe, das über ihren Tod hinausreicht. Ihr Einsatz für ihre Heimat ist unvergessen. Eine Erinnerung an Künstler, Politiker, Sportler und Organisatoren.
unseren Redakteuren
19:33 Uhr
3 min.
Mehrere Tote bei neuer Protestwelle im Iran
Bei den Protesten im Iran kommt es zunehmend zu Gewalt. (Archivbild)
Erneut gehen Menschenmassen im Iran gegen den Staatsapparat auf die Straße. Die Sicherheitskräfte reagieren vor allem auf dem Land mit Härte.
14:00 Uhr
4 min.
Rad-Events, Rallyes, Leichtathletik: Das sind die Sporthöhepunkte 2026 im Erzgebirge
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter.
Im Handball, Fußball und Eishockey werden Jubiläen gefeiert. Radsportler kommen bei spektakulären Wettbewerben auf ihre Kosten. Eine Veränderung gibt es in der Leichtathletik.
Anna Neef, Andreas Bauer, Jürgen Werner, Sandra Häfner
18:57 Uhr
6 min.
"Drama von Crans-Montana": 40 Tote bei Silvesterparty
Hunderte Menschen hatten in der Bar Silvester gefeiert.
Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.
Christiane Oelrich, Michael Evers und Miriam Schmidt, dpa
Mehr Artikel