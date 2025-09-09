Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl

Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.

Renate und Dieter Pfeifer sind ein eingespieltes Team. Sie kümmert sich um die Wäsche. Er repariert im Haushalt kaputt gegangene Dinge. Und natürlich wird sich gegenseitig geholfen. So weit, so normal. So ganz normal ist der Alltag der Eheleute dann aber doch nicht. Denn die meiste Arbeit wird den beiden Erzgebirgern abgenommen.