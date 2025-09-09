Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl

Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele. Bild: Kristian Hahn
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.

Renate und Dieter Pfeifer sind ein eingespieltes Team. Sie kümmert sich um die Wäsche. Er repariert im Haushalt kaputt gegangene Dinge. Und natürlich wird sich gegenseitig geholfen. So weit, so normal. So ganz normal ist der Alltag der Eheleute dann aber doch nicht. Denn die meiste Arbeit wird den beiden Erzgebirgern abgenommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.06.2025
4 min.
„Es wird immer verrückter“: Wie die Bürokratie einen Fleischermeister aus dem Erzgebirge zermürbt
Gabriele und Volker Straßberger bei der ungeliebten Büroarbeit.
Volker Straßberger liebt seinen Beruf, doch Auflagen und Dokumentationspflichten setzen ihm zu. Über einen Fleischermeister, der sein Handwerk nicht mehr ausüben kann.
Georg Müller
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
10.09.2025
3 min.
Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg: Warum der lokale DRK-Kreisverband keine Helfer ins Freibad geschickt hat
Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden.
Ein Stadtrat der Freien Wähler macht die Entscheidung öffentlich. Der DRK-Kreisverband Glauchau schiebt einen Austausch mit Ortsvereinen und Wasserwacht an. Ziel ist ein klares Regelwerk für die Zukunft.
Holger Frenzel
13.08.2025
4 min.
Der Notenretter aus dem Erzgebirge: André Wulf aus Lippersdorf komponiert für einen norwegischen Verlag
André Wulf beim Komponieren. Der Lippersdorfer nimmt alte unvollendete Musikstücke her und bringt diese zu einem Ende.
André Wulf nimmt alte unfertige Stücke und bringt diese zu einem musikalischen Ende. Damit besetzt der Erzgebirger eine Nische. Eine Nische, mit der sich sogar Geld verdienen lässt.
Georg Müller
Mehr Artikel