Sanierung der S 211 in Neuhausen beginnt im Juni

Derzeit laufen in dem Abschnitt vorbereitende Arbeiten. Mitte Juni geht es dann richtig los. Die Straße und zwei Brücken werden erneuert. Aber auch in der Flöha wird gearbeitet.

Die lange erwartete Sanierung der S 211 in Neuhausen am Ortsausgang in Richtung Olbernhau beginnt am 16. Juni. Darauf weist das Landesamt für Verkehr und Straßenbau hin. Auf einer Länge von 290 Metern werde die Staatsstraße samt Gehweg ausgebaut. Dabei würden zwei Brücken neu gebaut und zwei Bushaltestellen errichtet. Das Projekt soll im...