Schockanrufe im Erzgebirge: Schaden in einem Fall verhindert

Die Polizei sucht nach einem Fall im Olbernhauer Ortsteil Hallbach Hinweise zu einem Mann, der das geforderte Geld abholen wollte.

Hallbach.

Nachdem es am Mittwoch im Erzgebirge erneut zu Schockanrufen gekommen war, konnte in einem Fall ein Schaden in letzter Minute verhindert werden. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitgeteilt. Demnach erhielt am Mittwochnachmittag ein Senior in der Straße Bielablick im Olbernhauer Ortsteil Hallbach einen Anruf. Dabei wurde eine Kaution für einen Angehörigen gefordert, der einen Unfall verursacht haben sollte. Bereits knapp zehn Minuten nach dem Anruf stand ein Mann vor der Tür des Mannes und wollte die erwartete Summe in fünfstelliger Höhe abholen. Der Senior hatte allerdings in der Zwischenzeit die angeblich inhaftierte Enkeltochter kontaktiert und bemerkt, dass er betrogen werden sollte. Er übergab kein Geld.