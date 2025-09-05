Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Schönes mittleres Erzgebirge: Bei diesen Veranstaltungen zeigt die Region, was sie zu bieten hat

Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt.
Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt.
Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Schönes mittleres Erzgebirge: Bei diesen Veranstaltungen zeigt die Region, was sie zu bieten hat
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Bergbautradition, Musik oder Natur – Das mittlere Erzgebirge hat viele schöne Seiten. „Freie Presse“ gibt Tipps, wo man sich am Wochenende die besten Eindrücke holen kann.

Der Sommer verabschiedet sich langsam aus dem Erzgebirge. Trotzdem ist in der Region einiges los am Wochenende. Eine Handvoll Tipps, wo sich der Besuch besonders lohnt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
3 min.
Olbernhau: Urteil im Prozess um Entführung gefallen – War es nun Raub oder nicht?
Beide Angeklagten wurden am Montag vor dem Chemnitzer Landgericht verurteilt.
Der schwerwiegendste Anklagepunkt blieb während der drei Verhandlungstage bis zuletzt strittig. Zur Aufklärung des Falls trugen die Angeklagten mehr bei als der Geschädigte.
Joseph Wenzel
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
14:05 Uhr
1 min.
Olbernhauer Sonntagswanderung führt nach Tschechien
Die Olbernhauer Sonntagswanderung führt nach Tschechien.
Los geht es aber zunächst mit dem Pkw ab dem Parkplatz Saigerhütte.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel