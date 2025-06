Schon wieder Kita-Schließungen im Erzgebirge: Nun soll es zwei Einrichtungen in Marienberg treffen

Sowohl die Marienberger Kita Buratino als auch die Kita Schwalbennest in Ansprung sind von Schließung bedroht. Die Eltern sagen: „Das trifft uns wie ein Hammer.“ Und: „Wir sind geschockt und traurig.“

Die Kinderzahlen sind zu gering: Nun zieht die Stadt Marienberg Konsequenzen. Sie will zum Ende des Schuljahres 2025/2026 zwei Kindertagesstätten schließen. Betroffen sind die Kita Buratino in Marienberg und das Schwalbennest im Ortsteil Ansprung. Bereits am Dienstagabend sollen die Stadträte über die Schließungspläne befinden.