Schwerer Unfall im Erzgebirge: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Drei Personen sind bei einer Kollision auf der B 101 bei Kalkwerk verletzt worden, eine davon schwer. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der B 101 bei Kalkwerk sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 73-Jähriger in einem Dacia gegen 10 Uhr in Richtung Pockau. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer hinter ihm bemerkte zu spät, dass der Senior abbremste, um nach links abzubiegen. Beim Ausweichmanöver...