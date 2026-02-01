Second-Hand-Kleid und Selfmade-Torte: Erzgebirger verraten auf Hochzeitsmesse ihre Spar-Tipps

Brautkleid, Ringe, Feier – Hochzeiten können viel Geld kosten. Aber wie lässt sich auch mit schmalem Geldbeutel glamourös feiern? „Freie Presse“ hat auf zwei Hochzeitsmessen überraschende Tipps gesammelt.

In der Baldauf-Villa in Marienberg ist es am Sonntag glamourös zugegangen. Zur zweiten Hochzeitsmesse, die das Kulturhaus veranstaltete, zeigten Juweliere, Festmodenausstatter, Floristen, Friseure, Fotografen, Gastwirte, Pyrotechniker, Konditoren und weitere Gewerke, wofür Heiratswillige ihr Geld ausgeben können. Oder wofür auch nicht. Denn...