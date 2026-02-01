MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Saal der Baldauf-Villa in Marienberg hat sich zur Hochzeitsmesse am Sonntag in einen Laufsteg verwandelt.
Der Saal der Baldauf-Villa in Marienberg hat sich zur Hochzeitsmesse am Sonntag in einen Laufsteg verwandelt. Bild: Kristian Hahn
Rechts: Das importierte Ringpaar kostet rund 200 Euro. Links: Das Ringpaar aus europäischer Produktion kostet das über 10-fache.
Rechts: Das importierte Ringpaar kostet rund 200 Euro. Links: Das Ringpaar aus europäischer Produktion kostet das über 10-fache. Bild: Kristian Hahn
Marie und Fritz Gerisch aus Sosa wollen dieses Jahr heiraten. Auf der Hochzeitsmesse in Schneeberg ließen sie sich von Andrea Goral zu Ringen beraten.
Marie und Fritz Gerisch aus Sosa wollen dieses Jahr heiraten. Auf der Hochzeitsmesse in Schneeberg ließen sie sich von Andrea Goral zu Ringen beraten. Bild: Lara Lässig
Der Saal der Baldauf-Villa in Marienberg hat sich zur Hochzeitsmesse am Sonntag in einen Laufsteg verwandelt.
Der Saal der Baldauf-Villa in Marienberg hat sich zur Hochzeitsmesse am Sonntag in einen Laufsteg verwandelt. Bild: Kristian Hahn
Rechts: Das importierte Ringpaar kostet rund 200 Euro. Links: Das Ringpaar aus europäischer Produktion kostet das über 10-fache.
Rechts: Das importierte Ringpaar kostet rund 200 Euro. Links: Das Ringpaar aus europäischer Produktion kostet das über 10-fache. Bild: Kristian Hahn
Marie und Fritz Gerisch aus Sosa wollen dieses Jahr heiraten. Auf der Hochzeitsmesse in Schneeberg ließen sie sich von Andrea Goral zu Ringen beraten.
Marie und Fritz Gerisch aus Sosa wollen dieses Jahr heiraten. Auf der Hochzeitsmesse in Schneeberg ließen sie sich von Andrea Goral zu Ringen beraten. Bild: Lara Lässig
Marienberg
Second-Hand-Kleid und Selfmade-Torte: Erzgebirger verraten auf Hochzeitsmesse ihre Spar-Tipps
Von Lara Lässig, Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brautkleid, Ringe, Feier – Hochzeiten können viel Geld kosten. Aber wie lässt sich auch mit schmalem Geldbeutel glamourös feiern? „Freie Presse“ hat auf zwei Hochzeitsmessen überraschende Tipps gesammelt.

In der Baldauf-Villa in Marienberg ist es am Sonntag glamourös zugegangen. Zur zweiten Hochzeitsmesse, die das Kulturhaus veranstaltete, zeigten Juweliere, Festmodenausstatter, Floristen, Friseure, Fotografen, Gastwirte, Pyrotechniker, Konditoren und weitere Gewerke, wofür Heiratswillige ihr Geld ausgeben können. Oder wofür auch nicht. Denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
11.01.2026
4 min.
Hochzeitsträume im Erzgebirge für 10.000 Euro: Mit diesen Kosten planen Brautpaare für den großen Tag
Bei Hochzeits-DJ Ronny Makeroth (links) erkundigten sich Madeleine Matzke und Steve Bernsdorf aus Niederdorf, die im Juni heiraten wollen, zur Hochzeitsmesse in Stollberg.
Von der Brautmodenschau bis zum DJ: Heiratswillige haben am Wochenende auf einer Hochzeitsmesse im Erzgebirge Inspiration gesucht. Mit welchem Budget planen sie für den perfekten Tag?
Heike Mann
29.01.2026
4 min.
Doppelt und dreifach: Diese Events starten am Wochenende im Erzgebirge durch
Adjiri Odametey tritt in der Kohlewelt in Oelsnitz auf.
Ob Konzert, Après-Ski-Party oder Hochzeitsmesse – In der Region ist am Wochenende einiges los und das gleich mehrfach an unterschiedlichen Orten.
unseren Reporterinnen und Reportern
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
17:03 Uhr
5 min.
Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA
Irans Außenminister Araghtschi will sich einem Bericht zufolge mit dem US-Sondergesandten Witkoff treffen. (Archivbild)
Was plant US-Präsident Trump mit dem Iran? Nach Drohungen solle nun wieder die Diplomatie das Wort haben - heißt es aus Teheran.
Mehr Artikel