Seiffen verbandelt sich mit amerikanischer Stadt: Das soll die neue Partnerschaft mit Carmel bringen

In der 100.000-Einwohner-Stadt gibt es einen eigenen Weihnachtsmarkt, die amerikanische Bratwurst schmeckt. Beide Orte haben nun Appetit auf mehr. Seiffen hofft auf einen Schub für die Wirtschaft.

Wer „Carmel“ in die Onlinesuchmaschine Google eingibt, landet schnell an der amerikanischen Westküste. Doch nicht etwa mit „Carmel by the sea“ ist Seiffen seit Neuestem verbandelt, sondern mit Carmel bei Indianapolis. Einen Traumstrand hat die 100.000-Einwohner-Stadt zwar nicht zu bieten, dafür aber etwas, das die Herzen der meisten...