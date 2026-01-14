Sektempfang, Gala-Programm, Mitternachtssnack: Das erwartet die Olbernhauer bei Theaterball-Premiere

Das Annaberg-Buchholzer Winterstein-Theater wandert mit seinem Theaterball erstmals in eine andere Region ab. Im April ist es soweit. Und das soll keine Eintagsfliege sein.

Der Kartenvorverkauf läuft, die Organisation bewegt sich Richtung Zielgeraden: Am 25. April erlebt das Treibehaus der Saigerhütte in Olbernhau-Grünthal eine Theaterball-Premiere. Dabei soll es aber nicht bleiben. „Wenn die Veranstaltung ein Erfolg wird, und davon gehen wir aus, wollen wir sie künftig gerne jedes Jahr stattfinden lassen",