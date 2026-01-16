MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Marienberg: Es geht um Heu.
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Marienberg: Es geht um Heu. Bild: Kristian Hahn
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Marienberg: Es geht um Heu.
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Marienberg: Es geht um Heu. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Skurriler Fall im Erzgebirge: Bauern geraten während Heuernte aneinander
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der eine Bauer erntete das Heu des anderen. Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg lieferte der Erzgebirger eine eigenwillige Erklärung.

Sie haben es versucht. Miteinander reden. Die Sache auf kurzem Weg aus der Welt schaffen. Ohne Erfolg. Nun sitzt der eine Bauer auf der Anklagebank, der andere sagt als Zeuge aus. Im Amtsgericht Marienberg geht es um eine illegale Heuernte und die Frage, wie es zu alldem kommen konnte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
09.01.2026
4 min.
Angeklagter marschiert mit Hakenkreuz in Amtsgericht Marienberg
Mit dem Betreten des Marienberger Amtsgerichtes handelte sich der Angeklagte neuen Ärger ein.
Eigentlich hoffte der Erzgebirger auf einen Freispruch in einer ganz anderen Sache. Es ging um Nacktbilder und seine Stieftochter. Erwartet ihn nun noch eine Strafanzeige?
Thomas Wittig
28.10.2025
4 min.
Brutale Attacke bei Dorffest im Erzgebirge: Jugendliche schlagen Mann fast tot
Die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten Oliver Ternick (Zweiter von links) und Norman Münzner (rechts).
„Er hat mich auf die Wange geküsst“: So begründete einer der beiden Angeklagten während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg das brutale Vorgehen. Doch der Kuss war eine Lüge.
Georg Müller
Mehr Artikel