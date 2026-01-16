Skurriler Fall im Erzgebirge: Bauern geraten während Heuernte aneinander

Der eine Bauer erntete das Heu des anderen. Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg lieferte der Erzgebirger eine eigenwillige Erklärung.

Sie haben es versucht. Miteinander reden. Die Sache auf kurzem Weg aus der Welt schaffen. Ohne Erfolg. Nun sitzt der eine Bauer auf der Anklagebank, der andere sagt als Zeuge aus. Im Amtsgericht Marienberg geht es um eine illegale Heuernte und die Frage, wie es zu alldem kommen konnte.