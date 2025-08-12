Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Konditormeisterin Anne Braun hält in ihrem Olbernhauer Torteneck zwei Waffeltüten mit Kugeleis in den Händen.
Konditormeisterin Anne Braun hält in ihrem Olbernhauer Torteneck zwei Waffeltüten mit Kugeleis in den Händen.
Marienberg
Sommer und Eis: Diese Sorten lieben die Erzgebirger
Von unseren Reportern
Klassisch Schoko und Vanille oder doch lieber exotisch? Mit dem Sommerwetter steigt auch die Lust auf eine süße Erfrischung. Doch auf welche Eissorten stehen die Erzgebirger? „Freie Presse“ hat sich bei Eisdielen und Kunden umgehört.

Wenn das Thermometer derzeit auf mehr als 30 Grad klettert, stellen sich viele Erzgebirger eine Frage: Wo gibt es die leckerste Erfrischung? Doch welche Eissorte ist im Erzgebirge der Renner: Vanille, Erdbeere oder vielleicht Schoko? „Freie Presse“ hat in verschiedenen Eisdielen nachgehakt, Kunden befragt und zum Teil überraschende Antworten...
09.08.2025
4 min.
Ungewöhnliche Sommer-Spezialität in Plauen: In diesem Café gibt es jetzt Eis-Burger
Alexander Feitisch führt das Eiscafé Ebert in dritter Generation mit seiner Partnerin Inga Tofan.
Der Juniorchef des Eiscafés Ebert in Plauen hat immer wieder neue Ideen. Seit Kurzem gibt es einen Burger mit Eis. Nougat statt Fleisch, Erdbeere statt Tomate – schmeckt das?
Elisa Leimert
17.05.2025
4 min.
Eistest im Erzgebirge: Wo gibt es die größten Eiskugeln und zu welchem Preis?
Das Erdbeereis von Doreen Seidel hat auch Nicht-Erdbeereis-Fans beim Test überzeugt.
Zugegeben, es gibt schwierigere Rechercheaufträge. „Freie Presse“-Reporter haben für Sie das Eis im Erzgebirge getestet. Ihr Fazit: Qualität darf bei den Erzgebirgern auch etwas mehr kosten.
unseren Redakteuren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
