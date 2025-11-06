Sonne macht sich rar: So war das Wetter im Erzgebirge im Oktober

Der sogenannte Goldene Oktober fiel in diesem Jahr recht deutlich ins Wasser, regnerische Tage bestimmten das Wetter. Auch erste Schneeflocken gab es in höheren Lagen zu sehen.

Ist der Sommer nicht unbedingt erste Wahl, entschädigt mitunter der Oktober. Doch von dessen goldener Seite ließ sich diesmal nicht viel bis gar nichts bemerken. Wenn sich dann doch einmal die Sonne zeigte, präsentierten sich die Laubwälder aber farbenprächtig. Doch diese Momente waren nicht nur gefühlt eher selten. Ab 7. Oktober bekam die...