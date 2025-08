Stadt im Erzgebirge bangt um den Einzelhandel: „Wir kämpfen jeden Monat“

Viele Läden in der Olbernhauer Innenstadt stehen leer. Besonders am Markt sind zahlreiche Schaufenster verwaist. Die Stadt hält mit Mietnachlässen dagegen, Händler mit neuen Ideen. Doch reicht das?

Der Schuhladen an der Kirche: vor kurzem geschlossen. Das Matratzengeschäft am Rittergut: seit rund einem Jahr zu. Die Marktpassage: lange schon verwaist. Der Einzelhandel ist an vielen Orten im Olbernhauer Stadtzentrum auf dem Rückzug. In der Inneren Grünthaler Straße jedoch gibt es das Geschäftsleben nach wie vor. Wie lange das im Zeitalter...