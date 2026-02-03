MENÜ
Der Vogelmarkt in Marienberg ist alljährlich Anziehungspunkt für Züchter aus ganz Sachsen.
Der Vogelmarkt in Marienberg ist alljährlich Anziehungspunkt für Züchter aus ganz Sachsen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Stadthalle Marienberg ist Gastgeber der größten Vogelbörse im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Wittig
Im Vorjahr konnten rund 300 Züchter aus ganz Sachsen begrüßt werden. Die Preisspanne der Tiere liegt zwischen 15 und 400 Euro.

Die Stadthalle Marienberg ist am Samstag, 7. Februar, Gastgeber für den größten Vogelmarkt für Exoten, Sittiche, Kanarien, Prachtfinken im Erzgebirge. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr werden Züchter aus ganz Sachsen erwartet. „Im vergangenen Jahr zählte der Vogelmarkt rund 300 Teilnehmer“, sagt Rüdiger Partzsch vom Verein Erzgebirgische...
