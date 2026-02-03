Stadthalle Marienberg ist Gastgeber der größten Vogelbörse im Erzgebirge

Marienberg
Im Vorjahr konnten rund 300 Züchter aus ganz Sachsen begrüßt werden. Die Preisspanne der Tiere liegt zwischen 15 und 400 Euro.
Die Stadthalle Marienberg ist am Samstag, 7. Februar, Gastgeber für den größten Vogelmarkt für Exoten, Sittiche, Kanarien, Prachtfinken im Erzgebirge. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr werden Züchter aus ganz Sachsen erwartet. „Im vergangenen Jahr zählte der Vogelmarkt rund 300 Teilnehmer“, sagt Rüdiger Partzsch vom Verein Erzgebirgische...
