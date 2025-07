Streit im Erzgebirge eskaliert: Mann bekommt Pfefferspray ab und landet in Gewahrsam

Ein 25-Jähriger griff in der Marienberger Innenstadt einen 26-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache an. Das hatte weitreichende Folgen für ihn.

Ein Streit hat am Donnerstagabend für einen Polizeieinsatz in der Marienberger Innenstadt gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, griff gegen 19 Uhr ein 25-Jähriger einen 26-Jährigen (beide deutsche Staatsbürger) aus bislang ungeklärter Ursache an. Der 26-Jährige wehrte den Angriff mit Pfefferspray ab, wurde aber in der...