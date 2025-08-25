Strohballen in Brand: Grenzübergreifender Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

Marienberg
Mit Radladern und Löschfahrzeugen kämpften die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht gegen die Flammen.
Am Sonntag sind deutsche Feuerwehren ins tschechische Mnisek zu einem Brandeinsatz ausgerückt. Gegen 17.30 Uhr war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand an 150 Strohballen ausgebrochen. Die Tschechen forderten Unterstützung aus Deutschland an. Die Feuerwehren aus Deutschneudorf, Deutscheinsiedel und Olbernhau rückten an. Mit Radladern wurden...
