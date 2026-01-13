MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Stunde der Wahrheit: Tüv-Prüfer nimmt Marienberger Skilift unter die Lupe
Von Thomas Wittig/Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Liftanlage ist seit 1996 am Galgenberg in Betrieb. Alle zwei Jahre ist eine Überprüfung vorgeschrieben. Das ist das Ergebnis.

Der Marienberger Skilift am Galgenberg ist am Dienstag von einem Tüv-Prüfer (Foto oben) unter die Lupe genommen worden. Eine solche Prüfung ist alle zwei Jahre vorgeschrieben, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Festgelegt ist das im Landeseilbahngesetz, unter das auch Schlepplifte fallen. Der Prüfer kontrollierte eingehend den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
1 min.
Ganz ohne Beschneiung: Saison am Skilift in Marienberg startet
Lothar Albrecht will am Samstag am Gelgenberg in Marienberg die neue Skisaison eröffnen.
Es ist angerichtet: Die Naturschneeauflage schwankt zwischen 15 und 20 Zentimeter. Trotzdem hatten die Betreiber schon den ersten Ärger.
Thomas Wittig
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
10.01.2026
4 min.
Wintertraum im Erzgebirge: Immer mehr Skigebiete öffnen ihre Pisten
Am Fichtelberg läuft der Skibetrieb mittlerweile auf Hochtouren: Blick auf die Fichtelberg-Schwebebahn, während Wintersportler auf der Piste unterwegs sind.
Schneefall und Frost sorgen im Erzgebirge für ideale Wintersportbedingungen. Am Fichtelberg sind fast alle Anlagen geöffnet. Auch viele kleinere Skigebiete ziehen nach.
unseren Redakteuren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel