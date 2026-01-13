Stunde der Wahrheit: Tüv-Prüfer nimmt Marienberger Skilift unter die Lupe

Marienberg
Die Liftanlage ist seit 1996 am Galgenberg in Betrieb. Alle zwei Jahre ist eine Überprüfung vorgeschrieben. Das ist das Ergebnis.
Der Marienberger Skilift am Galgenberg ist am Dienstag von einem Tüv-Prüfer (Foto oben) unter die Lupe genommen worden. Eine solche Prüfung ist alle zwei Jahre vorgeschrieben, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Festgelegt ist das im Landeseilbahngesetz, unter das auch Schlepplifte fallen. Der Prüfer kontrollierte eingehend den...
