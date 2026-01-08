MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben

Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben. Bild: André März
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz.
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Bild: Michael Urbach
Viele Schüler haben morgen Unterrichtsausfall – auch im Erzgebirgskreis.
Viele Schüler haben morgen Unterrichtsausfall – auch im Erzgebirgskreis. Bild: Lars Penning/dpa
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben. Bild: André März
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz.
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Bild: Michael Urbach
Viele Schüler haben morgen Unterrichtsausfall – auch im Erzgebirgskreis.
Viele Schüler haben morgen Unterrichtsausfall – auch im Erzgebirgskreis. Bild: Lars Penning/dpa
Marienberg
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?

Der Winter hat Deutschland fest im Griff: Sturmtief „Elli“ bringt Eis, Schnee und Glätte. Das hat auch Auswirkungen auf die Region. Einige Schulen im Erzgebirgskreis haben deshalb entschieden, den Unterricht am Freitag ausfallen zu lassen. „Das liegt in der Eigenverantwortung der Schulleiter vor Ort“, sagt Clemens Arndt vom Landesamt für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
4 min.
Studenten helfen Unterrichtsausfall im Erzgebirge zu verringern – Projekt mit Hoffnung auf „Klebeeffekt“ gestartet
Dr. Anke Langner, Kultusminister Conrad Clemens und Lehramtsstudentin Kimberley Dietz (stehend) mit den Jungs der Klasse 5: In Breitenbrunn wird Neues auf die Waagschale geworfen.
Sie sind Lehramtsstudentinnen im dritten Semester und nutzen ein alternatives Angebot, um einen möglichst frühen Einstieg in den Beruf zu haben: An der Oberschule Breitenbrunn ist jetzt ein besonderes Projekt gestartet.
Beate Kindt-Matuschek
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
12.11.2025
3 min.
„Es tut sich einfach nichts“: Schulleiter aus dem Erzgebirge richtet Hilferuf nach Dresden
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz.
Die Turley-Oberschule in Oelsnitz freut sich über das Startchancen-Programm. Doch die dringend benötigten Schulassistenten fehlen noch immer. Warum verzögert sich die Verstärkung?
Michael Urbach
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel