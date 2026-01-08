Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben

Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?

Der Winter hat Deutschland fest im Griff: Sturmtief „Elli" bringt Eis, Schnee und Glätte. Das hat auch Auswirkungen auf die Region. Einige Schulen im Erzgebirgskreis haben deshalb entschieden, den Unterricht am Freitag ausfallen zu lassen. „Das liegt in der Eigenverantwortung der Schulleiter vor Ort", sagt Clemens Arndt vom Landesamt für...