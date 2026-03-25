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Immer wieder werden an der Grenze zu Böhmen Welpen beschlagnahmt.
Immer wieder werden an der Grenze zu Böhmen Welpen beschlagnahmt. Symbolfoto: Grenzpolizeiinspektion Selb
Immer wieder werden an der Grenze zu Böhmen Welpen beschlagnahmt.
Immer wieder werden an der Grenze zu Böhmen Welpen beschlagnahmt. Symbolfoto: Grenzpolizeiinspektion Selb
Marienberg
Tierschmuggel an der Grenze: Was passiert mit den Welpen?
Redakteur
Von Joseph Wenzel
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Immer wieder werden an der deutsch-böhmischen Grenze Welpen beschlagnahmt. Die Tiere kommen in die Obhut des Veterinäramtes, danach gibt es für sie zwei Optionen.

Immer wieder gehen den Beamten der Bundespolizei bei Kontrollen an der deutsch-böhmischen Grenze Tierschmuggler in die Fänge. In diesem Jahr wurden bis Mitte März allein am Grenzübergang Reitzenhain 13 Hundewelpen und eine Katze beschlagnahmt. Die Tiere kommen anschließend in die Obhut des Veterinäramtes. Doch was geschieht dort mit ihnen?
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