Traumabi und Jahrgangsbeste: Erzgebirgerin will sich nun ihren großen Traum erfüllen

Julie Löschner hat ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 gemacht. Sie sagt: Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Die 18-Jährige verfolgt ein Ziel, dem sie vieles unterordnet.

Julie Löschner häkelt gern. Es ist ein Hobby, das nicht viel Zeit erfordert, das auch mal zwischenrein passt. Denn die 18-jährige Olbernhauerin lebt ein Leben, das nicht viel Platz lässt. In den vergangenen beiden Jahren hat sie an jedem Schultag bis in die frühen Abendstunden gelernt, oft sogar an den Wochenenden. Das Ergebnis: ein...