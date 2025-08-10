Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang

Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.

Die Enttäuschung bei den beiden Abc-Schützen Nick und Niklas konnte nicht größer sein. Dabei hatte Papa Maik Kempe doch geplant, dass die Zwillinge zur Schulanfangsfeier in Seiffen gefahren werden – jeder in einem Traktor. Es kam anders.