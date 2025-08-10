Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier. Bild: Maik Kempe
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier. Bild: Maik Kempe
Marienberg
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Redakteur
Von Katrin Kablau
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.

Die Enttäuschung bei den beiden Abc-Schützen Nick und Niklas konnte nicht größer sein. Dabei hatte Papa Maik Kempe doch geplant, dass die Zwillinge zur Schulanfangsfeier in Seiffen gefahren werden – jeder in einem Traktor. Es kam anders.
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
13.08.2025
3 min.
Sie wollen nur spielen? Warum im Erzgebirge zwei Männeln bei der „Freien Presse“ einziehen
„Freie Presse“-Reporter Kjell Riedel (l.) und Patrick Herrl bei Fabulix-Vorbereitungen.
Die „Freie Presse“ verwandelt sich beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in ein Haus der Wünsche. Es gibt an den fünf Tagen dort zauberhafte Dinge zu erleben.
Antje Flath
10.08.2025
3 min.
Traditionsradtour durchs Erzgebirge: Was futtern die 799 Teilnehmer?
Die Familien Glaß, Rinno und Pieper machen Rast mit Luke (vorn), Luna und Finn.
Die perfekt organisierte 29. Olbernhauer Radtour ist Geschichte. Die Teilnehmer, Neulinge wie Wiederholungstäter, schwören besonders auf die Gemeinschaft. Haben sie Durchhaltetipps?
Katrin Kablau
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel