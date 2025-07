Turnier im Erzgebirge: 180 Pferde, 36 Fahrten und der Wettkampf um einen besonderen Cup

In diesem Jahr sind viele Starter zum Reit- und Fahrturnier in Lauterbach gemeldet. Ein Cup wird erstmalig seit 20 Jahren wieder ausgetragen.

Pferdesportliebhaber bekommen am Wochenende in Lauterbach ein spektakuläres Programm geboten. Am Wiesengut Ullmann startet bereits am Freitag die diesjährige Auflage des Reit- und Fahrturniers. Wie der Veranstalter mitteilt, sind insgesamt 180 Pferde und 36 Fahrten angemeldet. Im Rahmen des Turniers werden gleich mehrere Wettbewerbe ausgetragen....