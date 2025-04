Unbekannte brechen in Geschäft in Olbernhau ein

Stehlenswertes haben die Täter offenbar nicht gefunden. Sie rissen aber einen Tresor aus der Wand und richteten hohen Schaden an.

Keine Beute gemacht haben Einbrecher in Olbernhau. Aber sie haben beträchtlichen Schaden angerichtet. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Unbekannte Täter drangen am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Geschäft auf der Töpfergasse in Olbernhau ein. Im Laden fanden...