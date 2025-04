Unfall auf der B 174 im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt – Polizei nennt Details zum Hergang

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen auf der B 174 ereignet. Die Polizei such nun nach zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen auf der B 174 im Bereich der Kreuzung mit der B 101 im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank ereignet. Laut Polizei befuhr gegen 7.20 Uhr ein VW-Transporter mit Anhängergespann die B 174 in Richtung Marienberg. Im Bereich der Kreuzung kollidierte der VW mit einem Opel, der die B 101 in Richtung Pockau-Lengefeld...