Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte und 14.000 Euro Schaden

Ein alkoholisierter Transporterfahrer missachtete beim Überqueren der B 101 in Hilmersdorf die Vorfahrt - mit Folgen.

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Hilmersdorf ereignet hat. Laut Polizeibericht überquerte ein 48-jähriger Mann mit seinem VW-Transporter gegen 17 Uhr die B 101. Dabei missachtete er die Vorfahrt, und das Fahrzeug stieß mit einem auf der Bundesstraße...