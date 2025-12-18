MENÜ
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,9 Promille.
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,9 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,9 Promille.
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,9 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte und 14.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein alkoholisierter Transporterfahrer missachtete beim Überqueren der B 101 in Hilmersdorf die Vorfahrt - mit Folgen.

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Hilmersdorf ereignet hat. Laut Polizeibericht überquerte ein 48-jähriger Mann mit seinem VW-Transporter gegen 17 Uhr die B 101. Dabei missachtete er die Vorfahrt, und das Fahrzeug stieß mit einem auf der Bundesstraße...
